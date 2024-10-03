حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حسام بدراوي يكشف لمصراوي كواليس لقاء رئيس الوزراء مع المفكرين اليوم

كشف الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030 تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بالقامات الفكرية في المجتمع لمناقشة القضايا الراهنة التي تشغل الساحة المصرية، اليوم.

رئيس مجلس الشيوخ يدعو الأعضاء لتقديم طلبات الانضمام للجان النوعية بدور الانعقاد الخامس

دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لتقديم طلبات الترشح والانضمام لعضوية اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا

استطلعت دار الإفتاء المصرية بعد مغرب شمس اليوم الأحد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

بيان من معهد الفلك بشأن هزة أرضية جنوب شرق القاهرة

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه توفيق رابح، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الأربعاء الموافق 02/10/2024 سجلت هزة أرضية نتيجة أعمال إنشائية، على بعد 10 كيلو متر جنوب شرق القاهرة.

أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد غدا الخميس 3 أكتوبر 2024 .

وزير الزراعة: قمنا بالتصدي لارتفاع أسعار البيض والبطاطس بهذه الطريقة

زف علاء فاروق وزير الزراعة، أخبارا سارة للمواطنين، قائلاً: إن وزارة الزراعة توفر جميع المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة في منافذها

العمل: ملتقى توظيف في جنوب سيناء يوفر 282 وظيفة

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن استمرار مديريات العمل بالمحافظات في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تنفيذًا لتكليفات وزير العمل محمد جبران.

عميد معهد الفلك يكشف سبب شعور سكان المعادي بهزة أرضية

أوضح الدكتور طه رابح، عميد معهد البحوث الفلكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسباب شعور سكان منطقة المعادي محافظة القاهرة بهزة أرضية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

"حقوق المنوفية" تكشف تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية: هذه العقوبات تنتظره

كشف الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، تفاصيل ما حدث من قبل أستاذ جامعي بالكلية بعد تداول فيديو عبر السوشيال ميديا