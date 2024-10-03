اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باغتيال حسن جعفر قصير صهر حسن نصرالله الأمين العام السابق لـ«حزب الله» اللبناني في غارة إسرائيلية على حي المزة في دمشق.

واستشهد 3 سوريين وأصيب آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد الأبنية السكنية بدمشق، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية عدوانًا جويًا استهدف العاصمة السورية.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى مكونا من ثلاث طوابق في حي المزة، بعد 48 ساعة منى استهداف الحي نفسه، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل «جعفر».

وتشن القوات الإسرائيلية عدوانًا على سوريا والعاصمة دمشق منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وازدادت خلال الفترة الأخيرة مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وكانت إسرائيل أعلنت اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بغارة جوية إسرائيلية سبتمبر الماضي، بعد استهداف مقر القيادة المركزية العليا لحزب الله بحارة حريك في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقالت وزارة الخارجية السورية ردًا على العدوان الإسرائيلي علي حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، إنه يأتي استمرارًا للعدوان بحق سوريا ودول المنطقة، حيث ارتكبت إسرائيل جريمة جديدة باعتدائها على بناء سكني في منطقة مكتظة بالمدنيين وسط دمشق ما أدى لارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد من المدنيين وأضرار في الممتلكات الخاصة.

أضافت الخارجية السورية، أن دمشق تدين بشدة الاعتداءات الإجرامية المتكررة لإسرائيل على المدنيين فيها وعلى دول الجوار.

كما دعت الخارحية السورية مجلس الأمن إلى التخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته بوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة إسرائيل.