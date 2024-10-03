إصابة 47 جندياً إسرائيليا في اشتباكات مع حزب الله

الشارقة - اميمة ياسر - قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إن نحو 47 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات نتيجة الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

وزعم مسؤولون أمريكيون، تحدثوا إلى الشبكة، أن إسرائيل دمرت 50% من ترسانة حزب الله، خلال سلسلة الهجمات الأخيرة.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين حاليين وسابقين، فإن حزب الله لم يستخدم صواريخه المتطورة وبعيدة المدى حتى الآن.

وقال المسؤولين إن حزب الله لا يزال يحتفظ بمخزون مخفي من ترسانته، مشيرا إلى أنه لم يتضح ما هي الصواريخ التي تم تدميرها.

وفي غضون ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من 250 صاروخا أطلقت من لبنان تجاه مستوطنات الشمال منذ صباح اليوم.

أمريكا تنظم رحلة جوية لنقل رعاياها من لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة نظمت رحلة جوية من بيروت مع سعي الأمريكيين لمغادرة لبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة نظمت رحلة جوية من بيروت إلى إسطنبول، اليوم الأربعاء؛ للسماح للرعايا الأمريكيين بمغادرة لبنان وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح ميلر في مؤتمر صحفي أن حوالي 7000 مواطن أمريكي في لبنان سجلوا لدى الحكومة لتلقي معلومات حول مغادرة البلاد، على الرغم من أن ليس كل هؤلاء يبحثون عن المساعدة للمغادرة.

ولفت إلى أن الرحلة يوم الأربعاء كانت تتسع لحوالي 300 شخص وحملت حوالي 100 أمريكي وأفراد عائلاتهم، مضيفًا أن واشنطن تعمل مع شركات الطيران منذ يوم السبت لتوفير مقاعد للأمريكيين على الرحلات التجارية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن أمله في تنظيم رحلات إضافية في الأيام المقبلة لمغادرة لبنان.