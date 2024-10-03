بمشاركة الجيش الأمريكي .. نتنياهو يخطط لهجوم مشترك على إيران

الشارقة - اميمة ياسر - قررت الحكومة الإسرائيلية الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني بتنفيذ عملية حربية في عمق أراضي إيران، تنال من موقع استراتيجي، على أن يتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت، «القرار النهائي والموعد»، مشددة على ضرورة التنسيق مع الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة.

وجاء القرار في نهاية جلستين مطولتين للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية. وذلك بعدما أكدت تل أبيب أن إيران أطلقت 180 صاروخاً باليستياً، باتجاه أراضيها. وأتت العملية الإيرانية، في وقت نشرت فيه نتائج استطلاعين، أجريا في اليومين الأخيرين ودلت على أن الجيش بدأ يسترد ثقته وحتى نتنياهو الذي يعتبر من الشخصيات الأقل احتراماً، حظي بارتفاع في الثقة به. وهما مقتنعان بأن هذه النتائج جاءت بسبب رضى الجمهور عن التصعيد الحربي الذي يقودانه في لبنان والتهديدات لإيران.

ولذلك فإنه لا بد من الرد بقوة على الجبهتين، رغم أن الصواريخ الإيرانية لم تصب أحداً من سكان إسرائيل، وأصابت عاملاً فلسطينياً من قطاع غزة يعمل في أريحا.

وللمقارنة، فإن شابين فلسطينيين اثنين من الخليل نفذا عملية مسلحة في يافا قبيل الهجوم الإيراني، أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة.

ومع أن المخابرات الإسرائيلية ترى أن هذين الشابين قاما بالعملية في يافا بشكل مستقل وليس في إطار تنظيمات مقربة من طهران، فإن نتنياهو اختار أن يحمل إيران مسؤولية هذه العملية أيضاً.

لذلك، فإنه عملياً ألزم نفسه بتوجيه ضربة لإيران بأي ثمن. ويريدها ضربة موجعة. ولأن إيران أعلنت أنها سترد على أي رد إسرائيلي بشكل مضاعف، فقد لجأ نتنياهو إلى الحلفاء، والولايات المتحدة بشكل خاص، حتى تكون شريكة في اختيار الهدف وتولي مسؤولية الحوار مع طهران بشأن الحدود والسقف.

تضارب روايتين

وحرصت إيران على إبلاغ إسرائيل بهجمتها، أمس الثلاثاء، عن طريق الولايات المتحدة، كما حدث في هجوم 14 أبريل (نيسان) الماضي، عندما ردت طهران على قصف قنصليتها في دمشق.

ولذلك، فقد ظهر الناطق بلسان الجيش، دانيال هاغاري، ببيان إلى الناس قبل ساعتين من الهجوم وطلب منهم الاستعداد لدخول الملاجئ والغرف الآمنة لفترة طويلة. وضربت إيران باتجاه مواقع عسكرية بالأساس، وزعمت بأن 90 في المائة من الصواريخ أصابت الهدف.

لكن إسرائيل نفت ذلك وقالت إن غالبية الصواريخ تم تفجيرها في الفضاء. وإنه لم تقع إصابات.

وفي ظل تضارب الروايتين الإيرانية والإسرائيلية، فالصواريخ بغالبيتها تم تفجيرها فعلاً في الجو، لكن قسماً منها سقط في مواقع مختلفة وبينها مواقع حساسة، مثل القاعدة الجوية نبطيم في الجنوب، ومجمع عسكري شمالي تل أبيب وأحدها وقع قرب مطار بن غوريون في اللد.

وهناك إصابات بسبب تفجير الصواريخ في الجو، إذ وقعت الشظايا (من الصاروخ الإيراني المُدمَّر والصاروخ الإسرائيلي المُدمِّر)، في عدة بلدان في طول البلاد وعرضها، بما في ذلك في الضفة الغربية (أريحا، طوباس، طولكرم وجنين).

وحاولت إيران إبرام صفقة علنية مع إسرائيل، مفادها «ضربتنا إليكم، التي تعتبرونها أنتم فشلاً ذريعاً، هي بالنسبة إلينا نهاية المطاف. من جهتنا هذا هو ردنا على كل العمليات الخطيرة التي نفذتم ضدنا، مثل اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفروشان».

وحمل التوجه، إشارة من طهران على ما يبدو، إلى أنها لن تعترض على عمليات إسرائيل المتصاعدة في لبنان وسوريا والعمليات المستمرة في غزة والضفة الغربية والعمليات التي يمكن أن تقع ضد الحوثي في اليمن والأذرع الإيرانية في العراق. لكن القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية تريد أكثر من ذلك إذ اعتبرت مجرد الإقدام على إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل تجاوزاً للخطوط الحمراء، يحتاج إلى رد قاسٍ رادع.

ضرب النووي الإيراني

وتلمس الإدارة الأميركية بوضوح أن نتنياهو يقترب من توريطها في حرب ضد إيران. فهو مقتنع بأن القيادة الإيرانية اتخذت القرار الذي امتنعت عنه طيلة سنين وقررت بشكل نهائي تطوير السلاح النووي. وهو يعتقد بأن الوقت قد حان لتحقيق مطامحه في ضرب هذا المشروع.

ولأنه يعرف بأن إسرائيل لا تمتلك القدرات لهذه المهمة، فإنه يريد جر الولايات المتحدة وحلفائها إلى القيام بالمهمة. لكن الإدارة الأميركية مقتنعة بأن الحل العسكري لا يضمن تدمير المشروع النووي الإيراني وأن المجال ما زال مفتوحاً للطرق الدبلوماسية، بل هي باشرت الحوار مع طهران في الموضوع وتعتقد بأن هناك توجهاً إيجابياً.

وترى الإدارة الأميركية أن نتنياهو يسعى قبل الحرب أيضاً لتخريب هذا الحوار ويستغل التوتر الحربي القائم منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لدفع واشنطن إلى دفن الحل السياسي وتوجيه ضربات قاصمة لطهران.

وبناء عليه، تقيم واشنطن حواراً محموماً مع تل أبيب حول الرد الإسرائيلي على إيران، بمختلف المستويات السياسية والأمنية. وهناك قناة اتصال دائمة بين وزيري الدفاع، لويد أوستن، ويوآف غالانت. وبين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وبين قائد قوات القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، مايكل كوريلا.

ويشير المراقبون الإسرائيليون إلى أن الطرفين يتدارسان خططاً عملية، يهدف الأميركيون فيها تحقيق بعض الأهداف الإسرائيلية ولكن بشكل يجعل إيران تعود إلى أسلوبها السابق «الصبر الاستراتيجي»، ويجعلها لا ترى نفسها مجبرة على الرد.