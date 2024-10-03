أمن الدولة - جزين أوقف مطلق إشاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أوقفت أمن الدولة - جزين مطلق إشاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي التفاصيل فقد تداولا تم عبر الـ "وتسأب"، نقلا عن أحد المواقع الإلكنرونية، عن تلقي أهالي روم رسالة نصية بوجوب إخلاء البلدة فورا، بسبب وجود مسؤولين في "حزب الله" داخلها. ولكون الخبر عاريا من الصحة، وبعد متابعة من مكتب امن الدولة في جزين، فقد تم توقيف مطلق الإشاعة، واعترف بعملته.

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