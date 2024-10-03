دراجة نارية في مدينة بنت جبيل وسلسلة غارات اسرائيلية جديدة بلدة تولين

استهدفت مسيرة معادية دراجة نارية في مدينة بنت جبيل ، في وقت القت قوات العدو القنابل المضيئة فوق مرجعيون وكفركلا. كما إستهدفت سلسلة غارات اسرائيلية جديدة بلدة تولين من دون تسجيل إصابات، حصيلتها تدمير عدد من المنازل. واشارت آخر المعلومات إلى إستهداف مركز لكشافة الرسالة الإسلامية ومركز البلدية وحسينية الزهراء وقطع طرقات داخلية عدة.

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