الجيش الإسرائيلي اعلن تنفيذ ضربة محددة الهدف في بيروت

اعلن الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت، وكانت قد سمعت اصوات انتفجارات ناجمة عن غارات اسرائليية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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