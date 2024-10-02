وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع استثنائي لمجلس التعاون في الدوحة

ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن الوزير الأمير فيصل بن فرحان سيشارك في اجتماع وزاري استثنائي لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة لمناقشة آخر التطورات في المنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة الحدث السعودية ببدء اجتماع وزاري طارئ لدول الخليج بشأن التطورات الإقليمية.
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