أبو الحسن: من الخطأ طرح موضوع نزع سلاح حزب الله في لحظة المواجهة

أشار النائب هادي أبو الحسن، في حديث لـ "LBCI"، الى أن "لا ربط بين وقف إطلاق النار والرئاسة وعلينا العمل كلبنانيين على انتخاب رئيس يؤمن بالطائف وبوقف إطلاق النار وبالـ1701".

ولفت أبو الحسن، الى أنه " من الخطأ طرح موضوع نزع سلاح حزب الله في لحظة المواجهة، وندعو قوى المعارضة كي نلتقي ونلاقي بري في منتصف الطريق".

وتابع "ربط وقف إطلاق النار في لبنان بوقف إطلاق النار في غزة سببه أن هذه الوسيلة كانت وسيلة الضغط الوحيدة لدى المقاومة".