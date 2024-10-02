السفارة الأردنية: طائرة سلاح الجو الملكي وصلت إلى مطار بيروت محملة بحوالى 3000 كلغم من المساعدات

أعلنت السفارة الأردنية في بيان، أن "طائرة سلاح الجو الملكي الأردنية وصلت، ظهر اليوم، إلى مطار بيروت الدولي، محملة بحوالى 3000 كلغم من المساعدات شملت فرشا اسفنجية وأغطيتها وحرامات. وكان في استقبال الطائرة من الجانب اللبناني العميد ادمون كعدو مندوبا عن قائد الجيش اللبناني، الذي عبر عن الشكر والامتنان لجلالة الملك المعظم وللقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، وتثمينهم مواقف الاردن المشرفة وحرصها الدائم على تقديم الدعم والمساعده للبنان الشقيق".

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