اشار المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الزميل فارس الجميل الى "إن لقاء سيجمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال الأيام المقبلة مع تشاور من قبل موفدين عن اللقاء الذي جمعه اليوم مع الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط مع كل المكونات المسيحيّة".
وعن اللقاء الثلاثي الذي جمع ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، اليوم الأربعاء، في عين التينة، قال الجميل: "جنبلاط كان سيزور بري، ثم ميقاتي، فاقترح الأخير أن يكون هناك لقاء مشترك في عين التينة، والبيان الذي صدر عقب الاجتماع تمت صياغته خلال اللقاء يندرج في إطار التشاور المستمر بين كل المكونات اللبنانية مسيحية واسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة: لقاء سيجمع ميقاتي بالراعي خلال الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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