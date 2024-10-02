وجه النائب السابق الدكتور نبيل نقولا نداء الى شركتي "الفا" و"تاتش" جاء فيه: "بسبب الظروف الراهنة التي تسببت بتهجير ونزوح إخواننا من بيوتهم، اتمنى على هاتين الشركتين أن تبادر بزيادة خمسة ميغابايت مجانا لمساعدة كل مشترك خليوي كي يتخطى هذه الظروف وتتمكن العائلات الإتصال في ما بينها والإطمئنان عن أوضاعها".

كانت هذه تفاصيل خبر نبيل نقولا في نداء لـ"ألفا" و"تاتش": اتمنى زيادة 5 ميغابايت مجانا لتتمكن العائلات من الإتصال ببعضها للإطمئنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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