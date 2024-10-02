المديرية العامة للدفاع المدني نشرت مهمات عناصرها المنفذة اليوم

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، "مهمات عناصر المديرية المنفذة منذ الساعة ٨،٠٠ من صباح اليوم الأربعاء بتاريخ ٢-١٠-٢٠٢٤ ولغاية الساعة".

ضاحية بيروت الجنوبية :

- اطفاء النيران التي اندلعت داخل مستودع في دائرة الأبنية الستة المهدمة قرب مجمع الصادق في محلة الأجنحة الخمسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشويفات ليلاً

- اطفاء الحرائق اثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الرويس وحي الاميركان ليلا

- اخماد حريق مستودع في حي الاميركان

- اخلاء المواطنين المحتجزين داخل المبنى المستهدف في العمروسية- الشويفات بواسطة السلم الآلي وإنقاذ مواطنة مسنة

- إخماد النيران داخل المبنى المستهدف في العمروسية وتنفيذ عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل والتي أسفرت عن انتشال جثمان شهيد.

- اطفاء حريق محل في محلة الرويس خلف مجمع سيد الشهداء

- إخماد حريق شقة في حارة حريك

قضاء صور :

إطفاء:

- إخماد حريق منزل بالقرب من مستشفى حرام واخر في محلة المساكن الشعبية وثالث في البرغلية (ارضي وطابق اول)

- إخماد حريق مطعم

- إخماد حريق أعشاب وأشجار في الصرفند

- كشف على منزل في نيحا جراء غارة إسرائيلية

إسعاف :

- نقل جثامين خمس شهداء

خدمات عامة :

- حفر مقابر جماعية لدفن جثامين ٥ شهداء في جويا

محافظة بعلبك:

إطفاء:

-منازل عدد ٣

-مستودعات عدد ١

-طاقة شمسية عدد ١

-خزان محروقات عدد ١

-سيارة (شاحنة ) عدد ١

-مولد كهرباء عدد ٢

-اطارات عدد ١

البقاع الغربي:

-إخماد حريق مبنى سكني مؤلف من طابقين وامتد ليطال ١٠ سيارات جراء غارة إسرائيلية في مشغرة

محافظة النبطية

- نقل ٤ جرحى جراء غارة جوية اسرائيلية استهدفت مدينة النبطية الى مستشفى الحكومي

- إخماد حريق منزلين وسيارة

- إخماد حريق سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية على طريق بيت ياحون وانتشال جثامين ٣ شهداء

خدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية".