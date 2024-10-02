"نيللي" في ندوة تكريمها: من أمتع لحظات حياتي تصوير فوازير رمضان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة، اليوم الأربعاء، ندوة تكريمية للفنانة القديرة نيلي، ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان.

تحدثت الفنانة نيللي خلال الندوة عن مشوارها الفني الطويل، قائلة: "عندما جسدت شخصية الشريرة في فيلم عذاب امرأة، اعتمدت أسلوبًا خاصًا في الآداء، مستخدمة ملامح جافة وصوتًا محددًا، بعيدًا عن الطرق التقليدية لتمثيل الشر".

وأشارت إلى أن أمتع لحظات حياتها كانت أثناء تصوير فوازير رمضان، على الرغم من المجهود الكبير التي كانت تقوم به، إلا أنه من أحب الأعمال الفنية لها التي قدمتها وساهم في إشباع رغبتها الفنية من تقديم مختلف الفنون من التمثيل والاستعراض والغناء وغيرها من الفنون.

وتقدمت الفنانة نيللي بالشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية على تكريمها المميز في مدينة الإسكندرية التي تحبها طوال عمرها - بحسب قولها.

وأشاد الناقد الأمير أباظة بالفنانة نيللي، واصفًا إياها بأنها "أيقونة الدورة الأربعين" بفضل تنوع أدوارها الفنية التي قدمتها على مدار عقود، مؤكدًا أنها استطاعت أن تبرز في مختلف المجالات الفنية، من الكوميديا إلى التراجيديا والاستعراض، مضيفاً أن موهبتها اللامحدودة جعلتها تتربع على عرش النجومية لفترات طويلة.

من جانبها، عبرت إيمان بدر الدين جمجوم، ابنة الفنانة فيروز، عن تقديرها لـ"نيللي" التي وصفتها بأنها فنانة ملتزمة وهادئة، تسعى دائمًا لإسعاد جمهورها، مشيدة بأعمالها الاستعراضية والفنية منذ أن كانت في عمر الثلاث سنوات، لبداية انطلاق مسيرة فنية حافلة بالأعمال الممتعة لجمهورها.

وقال سمير فرج، مدير التصوير، إن بداية عمله مع الفنانة نيللي كانت من خلال فيلم "تحياتي أستاذي العزيز" ثم فيلم "الغول"، مضيفًا أن نيلي كانت كل ما تهتم به هو إتقان دورها وخروجه بأفضل صورة ممكنة للجمهور، ولا تهتم بتفاصيل التصوير، وليس لها متطلبات خاصة في التصوير غير العمل وظهوره للجمهور.

بينما وصف المخرج عمرو عابدين، تجربته معها في مسلسل "ألف ليلة وليلة" بأنها تجربة مع فنانة كبيرة، ووجد منها تواضع كبير على نجمة بحجم الفنانة نيللي صاحبة الموهبة الكبيرة والتي تملك الأدوات والموهبة والخبرة الكبيرة.

وقالت الإعلامية بوسي شلبي، في مداخلة لها: "كنت أعمل في قطاع الإنتاج وشاهدت الفنانة نيللي وهي تجتهد في الاستعراضات الفنية في الفوازير لإمتاع جمهورها في شهر رمضان، وكانت تتابع أدق التفاصيل من الملابس والديكور والإضاءة وغيرها من التفاصيل لخروج العمل بالشكل الذي يليق بحجمها كنجمة على مستوى الوطن العربي وليست نجمة مصرية فقط".

وأشارت إلى أنها من النجمات المحبة للجمهور والذي يقدر ويحترم جمهوره، لافتة أنه يمكن القول أن نسبة كبيرة من نجاح الفنانة نيللي يرجع إلى احترامها لجمهورها وتقديرها لهم.

وقالت كلوديا حنا، الممثلة العراقية، إن نيللي ليست فقط نجمة مصرية، بل هي نجمة للعالم العربي بأسره، حيث قامت بأداء جميع الفنون بشكل احترافي، وأصبحت أيكونة للأنوثة والرقة والإيتيكيت والأزياء في مختلف الدول العربية.

وعبّرت الإعلامية آلاء كراجا، من فلسطين، عن اعتزازها بالفنانة نيللي، مؤكدة أن اسمها ارتبط بذكريات رمضان في كل بيت عربي، لافتة إلى أن نيللي تركت بصمة كبيرة في جميع أذهان الوطن العربي وارتباطه بشهر رمضان وكانت جزء من كل أسرة عربية في شهر رمضان.

وشهدت الندوة عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة نيللي الفنية منذ بداياتها وحتى أهم المحطات التي صنعت منها رمزًا في عالم الفن العربي، ما جعل هذه الاحتفالية تكريمًا مستحقًا لمسيرة فنية استثنائية.