الرئيس الإيراني يؤكد أهمية التعاون مع قطر في مواجهة التحديات

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع دولة قطر، مؤكدًا على الإرادة المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ، وفي حديثه أثناء اجتماعه مع أمير قطر فى الدوحة، أشار بزشكيان إلى الدور الهام الذي تلعبه قطر في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية.

وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب، بل تتطلع إلى السلام والهدوء، مشددًا على أن الرد الإيراني سيكون أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد على طهران. وطلبت إيران التريث في الرد على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، من أجل إعطاء الفرصة للمفاوضات. إلا أن تصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات على غزة دفعا إيران إلى ضرورة الرد، بحسب بزشكيان.

وأشار بزشكيان إلى أن الوضع الراهن في المنطقة لا يخدم مصالح الأوروبيين والولايات المتحدة، محذرًا من أن ما تقوم به إسرائيل يعد توسيعًا لدائرة العنف وزعزعة الأمن في المنطقة.

هذا ويأتي تصريح بزشكيان في وقت حساس، حيث أكدت قطر في وقت سابق على أهمية العلاقات الثنائية ودعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بوقف العدوان على غزة. يذكر أن اللقاء بين أمير قطر ورئيس إيران يأتي في إطار سعي البلدين للتنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية.

أمير قطر: حل الدولتين هو مفتاح الحل للسلام في المنطقة

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الدوحة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة مدى تطور الصراع فى منطقة الشرق الاوسط، جاء ذلك خلال اجتماع جمعهما في العاصمة القطرية، حيث تم تناول الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتجلى في العدوان المستمر على غزة والأقصى، وكذلك الوضع المتأزم في لبنان.

وأشار أمير قطر إلى أن التصعيد الأخير في لبنان هو ما حذر منه منذ بداية العدوان على غزة، حيث أكد أن الوضع الحالي يضع المنطقة برمتها على حافة الهاوية. وأعرب عن قلقه العميق من التطورات الأخيرة، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة.

وفي سياق حديثه، أكد أمير قطر على مواصلة بلاده المساعي والجهود لوقف الحرب في غزة، مشدداً على أن حل الدولتين يمثل مفتاح الحل للسلام في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار ودعم أي مسعى يهدف إلى إنهاء التصعيد.

تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه لبنان من تصعيد عسكري من قبل إسرائيل، حيث استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية مناطق مختلفة، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا. ويُعزز هذا الوضع من المخاوف بشأن إمكانية اتساع نطاق الصراع في المنطقة، وهو ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمات الراهنة.

كما يُعتبر دعم أمير قطر للجهود الدولية للسلام خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة، في ظل التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله، والتي تجسدت في مواجهات عنيفة خلال الأيام الأخيرة.