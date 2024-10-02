مركز "زيف" الطبي الإسرائيلي يستقبل 39 جندياً مصاباً في اشتباكات جنوبي لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - افادت صحف عبرية عن أعلن مركز "زيف" الطبي الإسرائيلي اليوم عن استقباله 39 جندياً مصاباً، وصلوا إلى المركز بواسطة المروحيات ومركبات الإسعاف العسكرية ، هؤلاء الجنود أصيبوا في اشتباكات دارت في المناطق الجنوبية من لبنان، حيث تتصاعد حدة المواجهات بين القوات الإسرائيلية وميليشيات حزب الله.

تشير التقارير إلى أن الاشتباكات في المنطقة شهدت استخداماً مكثفاً للأسلحة الثقيلة، واندلعت نتيجة للتوترات المتزايدة بين الجانبين، بعد أن نفذ حزب الله عدة عمليات ضد القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. ويعتبر هذا العدد من الإصابات من بين الأعلى في الآونة الأخيرة، مما يبرز تفاقم الوضع العسكري في المنطقة.

في إطار هذه التطورات، شدد حزب الله على استمراره في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي"، حيث أعلن عن استهدافه لقوات العدو في عدة مواقع، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة. كما تزايدت الدعوات في لبنان لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد الحاصل.

تتزامن هذه التطورات مع دعوات دولية للتهدئة، حيث يطالب المجتمع الدولي بضرورة العودة إلى الحوار الدبلوماسي للحيلولة دون تفاقم الأوضاع. ومع استمرار القتال، تتزايد المخاوف من تداعياته على المدنيين في المنطقة، مما يجعل الحاجة إلى استجابة عاجلة من جميع الأطراف أمراً ملحاً.

تتجه الأنظار الآن إلى كيف ستؤثر هذه الاشتباكات على الأوضاع في لبنان وإسرائيل، خاصة في ظل استمرار التصريحات الحادة من قبل المسؤولين في كلا الجانبين.

ميقاتي يدعو لوحدة اللبنانيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدًا ضرورة وحدة اللبنانيين في مواجهة هذا العدوان. وأشار ميقاتي في تصريحاته إلى أن العدوان الإسرائيلي يُعتبر "وحشيًا" ويسعى إلى تفجير المنطقة بأسرها، مما يستوجب ردود فعل موحدة من جميع الأطراف اللبنانية.

وطالب ميقاتي بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على إنهاء النزاع والتأكيد على استقرار المنطقة. كما دعا إلى إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالصراع.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أُعلن عن تنفيذ حزب الله لعمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفركلا ومناطق أخرى في الجنوب. وقد أشار الحزب إلى استهدافه لعدة مواقع عسكرية إسرائيلية، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

كما أن التصريحات تتزامن مع مخاوف من تفاقم الصراع في المنطقة، حيث دعا العديد من المسؤولين اللبنانيين إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لضمان الأمن والسلام في لبنان.

تتوالى ردود الأفعال من مختلف الأطراف السياسية اللبنانية، مما يعكس حالة من القلق من الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، في ظل الحاجة الملحة للتوافق والوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان.