مقتل وإصابة جنود في شمال العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدر أمني عراقي إن قوة حكومية تعرضت اليوم إلى كمين مسلح في محافظة كركوك (التأميم) على مسافة 300 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة العراقية ما أدى إلى مقتل وإصابة سبعة جنود.

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية ، في بيان انه "أثناء خروج قوة من استخبارات اللواء ٤٢ الفرقة ١١ لتنفيذ واجب استطلاع وتفتيش في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، فجر اليوم، تعرضت القوة إلى كمين من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح أن الكمين أدى إلى مقتل أربعة مقاتلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة.