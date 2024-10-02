بوتين يوقع قانوناً لتجنيد الملاحقين جنائياً لتجنيبهم الملاحقة القضائية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشروع قانون، يسمح بتجنيد الملاحقين في قضايا جنائية في الجيش، لتجنيبهم الملاحقة القضائية، ما يجعله قانوناً نافذاً في البلاد.

ويسمح القانون، الذي أقره مجلسا البرلمان في الأسبوع الماضي، للمحاكم بوقف الملاحقة، إذا وافق المتهم على توقيع عقد للالتحاق بالخدمة العسكرية، وفق وكالة "بلومبرغ".