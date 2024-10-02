بايدن اكد إنه لن يدعم ضربة إسرائيلية على مواقع نووية إيرانية

اكد الرئيس الاميركي جو بايدن في تصريح للصحفيين، إنه لن يدعم ضربة إسرائيلية على مواقع نووية إيرانية.

واردف بايدن "سنناقش مع الإسرائيليين ما سيقومون به، ونتفق على حقهم بالرد ولكن ينبغي أن يكون متناسبا".

وكان البيت الأبيض اعلن في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن انضم إلى مكالمة مع زعماء مجموعة السبع اليوم الأربعاء لتنسيق رد، قد يتضمن فرض عقوبات جديدة، على هجوم إيران على إسرائيل.