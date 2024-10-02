أشار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني مشعود بزشكيان، الى أن "زيارة الرئيس الإيراني لقطر تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتناولنا الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها منطقتنا والمتمثلة بالعدوان على غزة والأقصى".
ولفت بن حمد، الى أن " العدوان المستمر على لبنان ما زال مستمرا ويضع المنطقة برمتها على حافة الهاوية، والتصعيد الأخير على لبنان هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان على غزة".
وأضاف "نؤكد مواصلة مساعينا وجهودنا لوقف الحرب في غزة، و ندعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بإيقاف عدوانها على غزة"، معتبراً أن "حل الدولتين هو مفتاح الحل للسلام في المنطقة، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وندعم أي مسعى لإنهاء التصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر التقى بزشكيان: التصعيد الأخير على لبنان هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان على غزة وسنواصل جهود الوساطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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