الخارجية الأميركية: واشنطن نظمت رحلة جوية للسماح للأميركيين بمغادرة بيروت اليوم

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة نظمت رحلة جوية من بيروت إلى إسطنبول اليوم الأربعاء للسماح للأميركيين بمغادرة لبنان، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح ميلر في مؤتمر صحفي، أن نحو سبعة آلاف مواطن أميركي في لبنان سجلوا أسماءهم لدى الحكومة لتلقي معلومات عن مغادرة البلاد، رغم أن ليس كل هؤلاء يبحثون عن المساعدة للمغادرة.

وتابع أن رحلة اليوم اتسعت لنحو 300 شخص وحملت نحو 100 أميركي وأفراد أسرهم، مضيفا أن واشنطن تعمل مع شركات الطيران منذ يوم السبت لتوفير مقاعد للأميركيين على الرحلات التجارية.