جيش الاحتلال: مقتل 7 ضباط وجنود فى معارك جنوبى لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 7 ضباط وجنود فى معارك جنوبى لبنان.

وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من الأراضى اللبنانية، وتستهدف بشكل مباشر الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.