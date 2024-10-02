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جيش الاحتلال: مقتل 7 ضباط وجنود فى معارك جنوبى لبنان

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 7 ضباط وجنود فى معارك جنوبى لبنان.

وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من الأراضى اللبنانية، وتستهدف بشكل مباشر الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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