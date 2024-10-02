الأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تُصدر التقرير الثامن عن الوضع الأمني في لبنان

اصدرت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، التقرير الثامن عن الوضع الأمني في لبنان. والتقرير المُرفق ربطا، يقع في اربع صفحات يعرض للجوانب الأمنية كافة.

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