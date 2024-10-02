حزب الله: استهداف تحرّك قوة إسرائيلية معادية شرق بلدة مارون الراس والاشتباكات ما زالت مستمرة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصاٍمد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ولدى تحرّك قوة إسرائيلية معادية شرق بلدة مارون الراس عند الساعة 6:20 من مساء يوم ‏الأربعاء 2-10-2024، أمطرها مجاهدو المقاومة الإسلامية بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية وما زالت الاشتباكات مستمرة.‏

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