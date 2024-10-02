"حزب الله": أطلقنا صاروخ أرض-جو على مروحية معادية بأجواء ‏مستعمرة بيت هلل مما أجبرها على المغادرة على الفور

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصاٍمد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، وعند الساعة الخامسة صباحا وفي إطار المواجهة المباشرة مع قوات العدو، أطلق مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صاروخ أرض-جو على مروحية معادية في أجواء ‏مستعمرة بيت هلل مما أجبرها على المغادرة على الفور، ومنذ ذلك الحين لم تظهر أي مروحية في ‏الأجواء على امتداد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة". ‏

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