مصادر لرويترز: خامنئي أرسل رسالة للسيد نصرالله حذره فيها من خطة إسرائيلية لاغتياله قبل أيام من مقتله

كشفت مصادر إيرانية أن المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي أرسل رسالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حذره فيها من خطة إسرائيلية لاغتياله قبل أيام من مقتله.

وذكرت ثلاثة مصادر إيرانية لـ"رويترز" إن خامنئي حذر السيد نصر الله وطلب منه الخروج من لبنان قبل أيام من مقتله في غارة إسرائيلية، وإنه قلق للغاية في الوقت الحالي من اختراق إسرائيلي لأعلى الطبقات الحكومية في طهران.

وذكر أحد المصادر، وهو مسؤول إيراني كبير، لرويترز إنه في أعقاب واقعة تفجير أجهزة اتصال لحزب الله في 17 ايلول مباشرة، أرسل خامنئي رسالة عبر مبعوث يطلب فيها من الأمين العام لحزب الله المغادرة إلى إيران، وأشار فيها إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن إسرائيل لديها عملاء داخل حزب الله وتخطط لقتله.

وأضاف المسؤول أن المبعوث كان القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان الذي كان مع السيد نصر الله في مخبئه عندما استهدفته قنابل إسرائيلية وقتل معه.

وقال مسؤول إيراني كبير إن خامنئي، وهو في مكان شديد التأمين داخل إيران منذ يوم السبت، هو من أصدر الأمر بإطلاق ما يقرب من 200 صاروخ على إسرائيل أمس الثلاثاء.