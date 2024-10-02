رئيس الأركان الإسرائيلي: لدينا القدرة على أن نصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط وعلى ضرب أي موقع

اشار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، الى أن "إيران أطلقت أمس أكثر من 200 صاروخ وسوف نرد على هذا الهجوم"، زاعماً أننا "لدينا القدرة على أن نصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط وعلى ضرب أي موقع".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.