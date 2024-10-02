نائب وزير الخارجية الأميركي: واشنطن تشعر بقلق حقيقي إزاء العمليات البرية في لبنان

اشار نائب وزير الخارجية الأميركي الى ان واشنطن تشعر بقلق حقيقي إزاء العمليات البرية في لبنان. ولفت نائب وزير الخارجية الأميركي الى ان إسرائيل ليست وحدها التي تفكر في خيارات الرد على هجوم إيران بل أميركا أيضا، واعتبر بان الوضع في الشرق الأوسط يمر بلحظة خطر حقيقي.

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