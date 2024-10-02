اعلنت وزارة الدفاع السورية بانه حوالي الساعة 17:25 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السورية: مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بعدوان جوي اسرائيلي على مزة بدمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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