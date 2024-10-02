السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: إيران ستتحمل مسؤولية أفعالها ونحذر طهران ووكلاءها من استهداف أميركا بسبب دعمها لإسرائيل

اشارت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الى ان الهجوم الصاروخي كان تصعيدا كبيرا من جانب طهران، وإيران فشلت في تحقيق أهدافها بالهجوم الصاروخي على إسرائيل.

وشددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في مجلس الامن، على ان أحداث الأسبوع الماضي يجب أن ترسل رسالة لا لبس فيها إلى قادة حماس بأن حزب الله وإيران لن ينقذاكم والسبيل الوحيد هو اتفاق لوقف إطلاق النار. واوضح بانه على مجلس الأمن أن يتحرك ويندد بالهجوم الإيراني ويفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

وشددت على ان إيران ستتحمل مسؤولية أفعالها ونحذر طهران ووكلاءها من استهداف أمريكا بسبب دعمها لإسرائيل.