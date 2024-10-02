اشارت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الى ان الهجوم الصاروخي كان تصعيدا كبيرا من جانب طهران، وإيران فشلت في تحقيق أهدافها بالهجوم الصاروخي على إسرائيل.
وشددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في مجلس الامن، على ان أحداث الأسبوع الماضي يجب أن ترسل رسالة لا لبس فيها إلى قادة حماس بأن حزب الله وإيران لن ينقذاكم والسبيل الوحيد هو اتفاق لوقف إطلاق النار. واوضح بانه على مجلس الأمن أن يتحرك ويندد بالهجوم الإيراني ويفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.
وشددت على ان إيران ستتحمل مسؤولية أفعالها ونحذر طهران ووكلاءها من استهداف أمريكا بسبب دعمها لإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: إيران ستتحمل مسؤولية أفعالها ونحذر طهران ووكلاءها من استهداف أميركا بسبب دعمها لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.