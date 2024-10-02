وسائل إعلام سورية: استهداف إسرائيلي لبناء سكني في حي المزة بدمشق والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات

اشارت وسائل إعلام سورية الى استهداف إسرائيلي لبناء سكني في حي المزة، والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات. ولفت المرصد السوري الى سقوط قتيلان في الانفجار الذي استهدف شقة بمبنى بحي المزة بدمشق.

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