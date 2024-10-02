شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: تم العبث بهويتنا ونحتاج "أرواح فى المدينة" لحفظ الذاكرة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، إن تجربة ندوات "أرواح في المدينة" مبهرة ففى كل مرة أحضر عرضا لأرواح فى المدينة بنبهر بكم الجهد المبذول لجمع المادة وتقديمها بشكل لطيف.

وأضاف "حلمى" خلال كلمته فى ندوة بعنوان تجربة ندوات "أرواح في المدينة" بين الصحافة والثقافة وحفظ الذاكرة الوطنية، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، أن هذا العمل نحتاج إليه لأن هويتنا تم العبث فيها على مر العصور ونحن فى أمس الحاجة لمثل مشروع أرواح فى المدينة لحفظ الذاكرة الوطنية.

ويشارك في الندوة الكاتب الصحفي محمود التميمي المشرف على مشروع حفظ الذاكرة الوطنية "القاهرة عنواني"، وسلسلة ندوات "أرواح في المدينة"، ودكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، والمعماري الكبير عصام صفي الدين، ودكتور محمد الخطيب استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، ودكتور شكري مجاهد أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس، ودكتور محمد حسن عبد الحافظ خبير التراث الثقافي غير المادي بمعهد الشارقة للتراث.

ويدير الندوة الإذاعية نجلاء سليم المذيعة بالشرق الأوسط.