شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: نتنياهو يعيش على الحرب والصراعات تؤثر على التنمية وتهدد الأمن والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن مصر على مدى السنوات السابقة من خلال مشاركتها في قمم الأمم المتحدة ولقاءات وزير الخارجية كانت تتكلم وتعرض دورها كلاعب للنهوض بأهداف التنمية من خلال ابتكار برامج مثل حياة كريمة وربط بين المياه والطاقة والغذاء وبرامج مشتركة.

وأشار اكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، إلى أن مصر موقفها من القضايا الاقليمية والدولية واضحة والحرب على غزة تستقطب النظر من كل الأطراف، مؤكدا أن مصر بذلت جهود كبيرة لوقف هذه الحرب التي ترى أنها حرب إبادة وتؤثر على السلم الاقليمي والدولي.

وأوضح أكرم القصاص، أن النظام الدولي شبه عاجز عن التدخل ودعوة مصر تتكلم من أهمية الحفاظ على هذا النظام والتدخل لإنهاء الحرب ومصر في منطقة مشتعلة وحافظت على استقرارها والصراعات تؤثر على التنمية والصراع الاقليمي ممكن يهدد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.

وتابع: "الدولة المصرية ورئيسها السيسي نبهوا دائما لخطورة الوضع في المنطقة وفي تيار متطرف في اسرائيل يقودها نتنياهو يعيش على الحرب وتجارة الحرب ويجد دعما من أمريكا، ونفس الأمر في متطرفين من أطراف مختلفة وتيارت متطرفة يغزون هذا الأمر مما يدعم الحرب وتتعايش عليها وتجد محفزات لها"، موضحا أن مصر تدعوا للمسارات السياسية وواجهت أكاذيب إسرائيلية كثيرة لأنها تتحدث عن مسار سياسي لحل الدولتين.