شكرا لقرائتكم خبر عن ‌‏جمال عبد الجواد: مبدأ نأى مصر عن التورط فى الصراعات شديد الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور جمال عبد الجواد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء إن الاستماع للسياسيين أن الوضع فى الإقليم لأنه شديد الخطورة يتغير كل ساعة والمخاطر كبيرة جدا.



وأصاف: أن السياسة الخارجية المصرية تجاه الإقليم رغم أنه مضطرب هى سياسة سليمة جدا ومبدأ النأى عن التورط فى الصراعات مبدأ شديد الأهمية، نحن فى منطقة الحروب فيها تبدأ ولكنها لا تنتهى وبالنظر حولنا نرى كل أنواع الحروب سواء داخلية أو بين الدول تبدأ ببعض الطامحين الذين يتصوروا أنهم قد يحققون أهدافا ويجد نفسه متورطا فى صراع يدوم سنوات طويلة، مشيرا إلى أن النأى عن الصراعات اعتقد أنه سياسة مصرية مهمة، وتقوية الدول الوطنية كمبدأ رئيسي في السياسة الخارجية المصرية مبدأ مهم للغاية ولكن فى نفسى الوقت هذه السياسة صحيحة ولكن ما زالت هناكم أمورا غير مريحة لأننا نحاول الابتعاد عن صراعات الإقليم وعدم التورط فيها لكن صراعات الإقليم لا تكف عن أن تأتى إلينا وتحملنا تكلفة، سواء قناة السويس أو مياه النيل.



وأكد أن الإقليم المطرب يلقى بمشاكله وتكلفته علينا، رغم أننا نريد أن نتجنب كل هذا وفى كل الأحوال هو سبب لعدم الارتياح، وهناك سبب آخر لعدم الارتياح يخص التركيبة السياسية الثقافية المصرية، والثقافة السياسية المصرية لديها دافع للقيام بدور خارجى نشط.



الدكتور مصطفى الفقى والدكتور حسام بدراوى



جمال عبد الجواد



حانب من لقاء لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية