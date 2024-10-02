شكرا لقرائتكم خبر عن الغزالى حرب: مصر شهدت إنجازات لا يمكن إنكارها فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب: "لا شك أننا شاهدنا هذه الفترة إنجازات لا يمكن إنكارها في عهد الرئيس السيسي من القضاء على الإرهاب والحفاظ على الوحدة الوطنية، قائلا: "أن يذهب رئيس مصر للمسيحيين فى الكنيسة لأول مرة فهذا يعكس حقيقة الوحدة الوطنية الجميلة".

وأضاف أسامة الغزالى حرب، خلال المشاركة في مؤتمر رئيس الوزراء، أن مصر شهدت ثورة في الطرق والكباري بشكل لا يمكن إنكاره إضافة إلى تشجيع العناصر الشابة على القيادة ولا بد أن نشيد بهذه التطورات، مشيرا إلى أننا لسنا دولة ديمقراطية بالمفهوم الغربي ولكن الديمقراطية ليست الطريق الوحيد للتقدم.

وتابع: "الصين ليست دولة ديمقراطية ودول شرق اسيا التي تنطلق على العالمية كذلك وصحيح الديمقراطية شيء كويس إنما رشادة الحكم وكفاءة القيادة لها دور مهم جدا وحصل بالفعل مزايا في إطار النظام الحالي والفترة الأخيرة حصل فيها نوع من التركيز على البنية الأساسية ولكن ده قلص من الاهتمام بثروة مصر الأساسية وهي البشر".

واستكمل: "مصر ليست دولة منتجة لثروات عظيمة والثروة الزراعية محدودة والصناعات محدودة وقيمة مصر الأساسية في البشر وهما دول الاستثمار وهما اللى صنعوا قيمة مصر في العالم".