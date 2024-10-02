شكرا لقرائتكم خبر عن سامية أبو النصر: نقول للشباب أن استرداد الأرض لم يكن سهلا ولكن بالحرب ثم التفاوض والان مع تفاصيل الخبر

قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبوالنصر، إن كتاب "خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73" نتاج مجهود أكثر من 20 عاما والذى جاء لتوثيق أحداث حرب أكتوبر 73 من صانعيها وكيف تمت وخطة الخداع الاستراتيجي وهى أعظم حروب التاريخ الحديث وتعتبر ملحمة فى حب الوطن.

وأضاف خلال كلمتها بندوة لمناقشة كتابها "خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73"، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، أن الكتاب يصدر فى ظرف دقيق ولكن نقول للشباب أن استرداد الأرض لم يكن سهل ولكن بالحرب ثم التفاوض.

وأشارت أن من أبرز الحوارات التى تضمنها الكتاب حولر مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.



جانب من ندوة خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73



معرض نقابة الصحفيين للكتاب



ندوة خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73 بنقابة الصحفيين (1)



ندوة خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73 بنقابة الصحفيين (2)



ندوة خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73 بنقابة الصحفيين



ندوة بعنوان خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73



ندوة في نقابة الصحفيين (2)