الاتحاد الأوروبي يوصي شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أوصى الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأربعاء، شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ان شركة "ريان إير" للطيران ألغت جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى نهاية يناير المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إيران تمديد غلق مجالها الجوي، اليوم الأربعاء، مع توقع رد إسرائيلي عقب هجومها على الدولة العبرية مساء أمس الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نقلا عن متحدث باسم هيئة الطيران، إنه تم إلغاء كل الرحلات الجوية حتى الساعة الخامسة صباحا غدا الخميس، للحفاظ على أمن الطيران.

وفي البداية، أغلقت إيران المجال الجوي فوق العاصمة طهران حيث ألغت كل الرحلات الجوية حتى صباح اليوم الأربعاء، بعدما أطلقت رشقة من الصواريخ على إسرائيل مساء أمس الثلاثاء.

وقال مسؤول إن هجوم إيران جاء ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقالت إيران إن ثلاث قواعد جوية إسرائيلية ومقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) كانت أهداف الهجوم.