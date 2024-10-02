المكاري يدعو جميع وسائل الاعلام الى اجتماع طارىء عند الثالثة بعد ظهر اليوم

دعا وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري الى اجتماع طارىء لجميع وسائل الاعلام عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القاعة العامة لوزارة الاعلام.

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