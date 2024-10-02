قوى الامن عممت صورة المفقودة مروة محمد لزية من محلة الكويخات– قضاء عكّار

عممت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: مروة محمد لزية (من مواليد عام 1994، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 20-9-2024، منزلها الكائن في محلة الكويخات– قضاء عكّار، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
واملت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر حلبا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 690002-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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