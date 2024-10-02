"حزب الله": استهدفنا تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم وتجمعاً بين مسكفعام وكفرجلعادي

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:20) من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم بِصلية صاروخية، والساعة 16:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو بين مسكفعام وكفرجلعادي بصلية صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

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