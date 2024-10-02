شعبة المعلومات تلقي القبض على مروّج رسالة مفبركة لإخلاء بلدات جنوبية وقوى الأمن تحذّر مجددا من إثارة الذعر

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانه بتاريخ 1-10-2024، أقدم مجهول على بث رسالة تتضمن تحذيراً الى سكان بلدات وادي الليمون وكفرجرة وعبرا في قضائي جزين وصيدا، مفادها وجوب إخلاء البلدات المذكورة قبل استهدافها من قبل العدو الإسرائيلي، ما تسبب بحالة هلع وفوضى ونزوح غالبية سكان تلك البلدات.

وذكرت بانه على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها للتحقق من مصدر الرسالة المشبوهة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية لشعبة المعلومات، تبيّن أن المتورط في ارسال الرسالة المذكورة الى المواطنين، يدعى: أ. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)، وبالتاريخ ذاته، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه فى مدينة صيدا، وبتفتيش هاتفه الذي ضبط بحوزته عثر على رسائل التهديد المرسلة للبلدات المذكورة.

ولفتت الى انه بالتحقيق معه، اعترف انه قام بإرسال الرسالة المشبوهة الى شقيقته عبر تطبيق الـ"WhatsApp" نتيجة خلافات شخصية بينهما، بهدف اخافتها ونشر الرعب في المحلة التي تقيم فيها. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

وذكر البيان إن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تحذّر من الاقدام على فبركة أي معلومات تثير الذعر والهلع بين المواطنين وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المشدّدة بمن يثبت تورطه بهذه القضايا.