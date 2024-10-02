أشار رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، في تصريح، الى أنه "خلال لقائنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب من اللقاء النيابي التشاوري الذي ضمّني إلى إلياس بو صعب والنواب ابراهيم كنعان ونعمة أفرام والان عون وميشال الضاهر، طالبت بري بفتح المدينة الكشفية في سمار جبيل ( قضاء البترون) لإيواء النازحين كونها مجهّزة بغرف وأسرّة وحمامات ومياه ويمكن أن تستقبل المئات من العائلات وهي منشأة تابعة للدولة اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: طالبت بري بفتح المدينة الكشفية في سمار جبيل لإيواء النازحين كونها مجهّزة ويمكنها استقبال المئات من العائلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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