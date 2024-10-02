وزير الخارجية البريطاني: طائرة مستأجرة تقل مواطنين بريطانيين تغادر لبنان مع تسيير المزيد من الرحلات في الأيام المقبلة

اشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الى إن طائرة مستأجرة تقل مواطنين بريطانيين من لبنان غادرت البلاد، مضيفا أن من المزمع تسيير المزيد من هذه الرحلات في الأيام المقبلة.

واوضح لامي في تصريح له، "غادرت الآن أول رحلة طيران مستأجرة تقل مواطنين بريطانيين من لبنان". واردف "قمنا بترتيب رحلة أخرى للغد، ورحلات أخرى خلال الأيام المقبلة ما دام هناك طلب وطالما كان ذلك آمنا".