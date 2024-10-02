الشرطة السويدية: إطلاق أعيرة نارية على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم مساء أمس

اعلنت الشرطة السويدية، عن "إطلاق أعيرة نارية على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم مساء أمس".

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الدنماركية، "أننا نحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن".

ولفتت، وفق ما نقلت وكالة رويترز عنها، إلى أنّه "لا تقارير عن إصابات جراء الانفجارين اللذين وقعا بمحيط سفارة إسرائيل بكوبنهاغن".

ومنذ 4 أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "استنفار وتأهب في كل السفارات الإسرائيلية في العالم"، مع استمرار توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان واغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ العام الماضي.