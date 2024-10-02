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الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة خسائره في لبنان إلى ثمانية قتلى

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أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة خسائره إلى ثمانية قتلى في المعارك التي خاضها في جنوب لبنان بعد عبور الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

واشار الجيش في بيان، الى مقتل سبعة جنود إضافيين، بعد إعلانه مقتل جندي واحد في لبنان في وقت سابق الأربعاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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