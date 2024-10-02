شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب توافق على منحة بـ2 مليون دولار لدراسة الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفلق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.



ووفق اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ( VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي" ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.



وذلك بحضور حضور ممثلي الحكومة العميد وائل نعيم مستشار وزير النقل والمواصلات لقطاع الاستثمار، اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، الدكتورة رانيا محمود باحث استثمار، المهندس عمر الشيخ مدير الاتصال السياسي بوزارة النقل، المهندس سمير سلامه مستشار وزير النقل والمواصلات لقطاع النقل النهرى.