شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تناقش كتاب "خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73" والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة لمناقشة كتاب "خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73"، للكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبوالنصر، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب ، ،ويشارك في الندوة اللواء أ.ح/ علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق، واللواء أ. ح محمد قشقوش المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أ.ح/ يسري عمارة البطل الذي أسر عساف ياجوري، واللواء أ.ح/ مجدي شحاتة بطل الصاعقة في حرب أكتوبر، كما يعقب الندوة عرضًا لفيلم عن بطولات حرب أكتوبر، ويدير الندوة الدكتور/ علي مبارك المستشار بالهيئة الوطنية للإعلام.