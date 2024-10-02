شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تناقش كتاب "خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالأربعاء، 02 أكتوبر 2024 04:58 م
بدأت منذ قليل ندوة لمناقشة كتاب "خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73"، للكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبوالنصر، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب ، ،ويشارك في الندوة اللواء أ.ح/ علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق، واللواء أ. ح محمد قشقوش المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أ.ح/ يسري عمارة البطل الذي أسر عساف ياجوري، واللواء أ.ح/ مجدي شحاتة بطل الصاعقة في حرب أكتوبر، كما يعقب الندوة عرضًا لفيلم عن بطولات حرب أكتوبر، ويدير الندوة الدكتور/ علي مبارك المستشار بالهيئة الوطنية للإعلام.
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