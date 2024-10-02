حجار: الوضع الإنساني في لبنان يواجه تحدّيات خطيرة ومراكز الإيواء تستضيف حوالي 150 ألف شخص

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار أنّ "الوضع الإنساني في لبنان يواجه تحديات خطيرة"، مشيراً إلى "عدم وجود تقصير في الاستجابة رغم تعدد الأسباب والمعوقات".
وأوضح في حديث الى إذاعة "سبوتنيك" أنّ "لجنة الطوارئ الحكومية تعمل في ظل ظروف صعبة نتيجة للأعداد الكبيرة من النازحين، حيث تقترب الأعداد من مليون نازح، مما جعل مراكز الإيواء تصل إلى طاقتها القصوى".
وأشار إلى أنّ "موضوع النزوح السوري أثّر سلبًا على الوضع، خاصةً مع انتقال النازحين من مناطق النزوح إلى المراكز الأساسية". كما أبدى استياءه من "رفض المفوضية الأوروبية إقامة مخيمات للنازحين كما تم اقتراحه سابقًا".
وفي ما يتعلّق بالوضع الحالي، ذكر الحجار أنّ "مراكز الإيواء تستضيف حوالي 150 ألف شخص، مع تأمين 50% فقط من احتياجات الطعام و70% من المستلزمات الأساسية".
وختم موجها رسالة للدول الصديقة، قائلاً: "لبنان في كارثة ونكبة، وشكرًا لكل من ساهم ويساهم في دعمنا".
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