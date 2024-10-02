إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوة من وحدة كوماندوز واجهت مقاتلين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني

اعلن إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "قوة من وحدة كوماندوز واجهت مقاتلين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني، وتم استدعاء وحدة الإنقاذ الطبية لتقديم العلاج للجنود في الميدان".

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى أن "عملية الإنقاذ كانت معقدة للغاية وتمت في ظروف صعبة ووسط إطلاق النار"، مضيفاً "خلال عملية الإنقاذ واصل حزب الله إطلاق قذائف الهاون وردت القوات بنيران كثيفة".