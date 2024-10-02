القرم دعا المواطنين الى تقديم شكاوى في حال فرض أي زيادة على الاشتراك الشهري للانترنت من قبل الموزعين

أشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم، في بيان الى انه "يعمد بعض موزعي الانترنت في الاحياء الى استغلال الواقع الذي تمرّ به البلاد غير آبهين بظروف الناس الصعبة ولا واقعهم الاقتصادي المتردي وجلّ ما يفكّرون به هو رفع قيمة أرباحهم من خلال فرض زيادة على الاشتراك الشهري للانترنت.

واهاب وزير الاتصالات جوني القرم بمستغلي الازمة وتصرفهم غير الانساني وغير الاخلاقي وغير الوطني، داعيا "المواطنين اللبنانيين الى تقديم شكوى بهذا الخصوص الى وزارة الاقتصاد".

ويؤكد الوزير القرم ان وزارة الاتصالات ستبقى متأهبة لمواكبة التطورات خدمة للمواطنين.